Serik\'te çıkan yangında ev tamamen yandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev tamamen yandı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi Çakallık mevkiinde Mustafa Metin'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüm evi saran yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 arazöz ve 2 su tankeri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ