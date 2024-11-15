Serik\'te Halk Lokantası Açıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde belediye tarafından yapılan halk lokantası hizmete açıldı.

Orta Mahalle'deki lokantanın açılış törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, borçlu bir belediye devralmalarına rağmen 5 yılda 3 bin 311 kilometre yer altına su hattı döşediklerini, 2 bin 656 kilometre de asfalt yaptıklarını belirtti.

Böcek, Yörüklere, çiftçilere, üreticilere, emeklilere, gençlere, kadınlara, çocuklara hizmet yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da halk lokantasının sosyal belediyecilik anlayışlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Halk lokantasının 180 kişi kapasiteli olduğu bilgisini veren Kumbul, lezzetli ve hesaplı yemekleri vatandaşla buluşturacaklarını kaydetti.

Açılışa Böcek ve Kumbul'un yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve vatandaşlar katıldı.