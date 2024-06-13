Serik'te Kadının Çantasından Para Çalan Şüpheli Özür Diledi - Son Dakika
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Serik'te Kadının Çantasından Para Çalan Şüpheli Özür Diledi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadının çantasından 500 lira çalan şüpheli, yakalandıktan sonra özür dileyip helallik istedi. Kadının çantasındaki parayı itiraf eden şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

13.06.2024 11:16
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Antalya'nın Serik ilçesinde kadının çantasından 500 lira çalan şüpheli, yakalanınca özür dileyip helallik istedi.

Orta Mahalle İşler Caddesi'nde iş yeri bulunan Zühra Korkmaz, sabah dükkanını açmak için çantasını masanın üzerine bıraktığı sırada yanından geçen N.Ö'nün çantasının içindeki parasını aldığını fark etti.

Korkmaz'ın, şüphelinin peşinden koştuğunu ve yardım istediğini gören çevredeki vatandaşlar, bir süre kovaladıkları şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Kadının çantasındaki 500 lirayı aldığını itiraf eden N.Ö, "Abla özür dilerim, hakkınızı helal edin. Ben biraz yanıldım. Çantayı görünce tahrik oldum." dedi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Korkmaz, gazetecilere, dükkanını açmak için çantasını masanın üzerine bıraktığını ve bir anlık dalgınlığından faydalanan N.Ö'nün çantasındaki parasını aldığını söyledi.

Durumu fark edince şüphelinin peşinden koştuğunu ancak ayağını burktuğu için çok fazla ilerleyemediğini anlatan Korkmaz, "Çevredeki insanlara 'imdat yetişin' diye seslendim. Sağ olsunlar hemen şahsı yakaladılar. Önce bize sonra polislere parayı çaldığını itiraf etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Kadının Çantasından Para Çalan Şüpheli Özür Diledi - Son Dakika

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