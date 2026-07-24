Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayaburnu Mahallesi'nde yaşayan M.E.K, motosikletinin çalınmasıyla ilgili jandarmaya müracaat etti.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası ve fotokapan görüntülerini inceledi.
Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y, B.Ç. ve Ö.D. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
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