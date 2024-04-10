Antalya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, Kökez Mahallesi'nde park halindeki Ümit Arslan'a ait 07 BMZ 59 plakalı otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

10.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait 07 BMZ 59 plakalı otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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