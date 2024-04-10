Antalya\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırklareli'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer birçok yetkili katıldı. Vali Ekici, bayramlarda hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisiyle sona erdi.