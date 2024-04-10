Antalya\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait 07 BMZ 59 plakalı otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer birçok yetkili katıldı. Vali Ekici, bayramlarda hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisiyle sona erdi.
Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu halkla birlikte yaşadı. Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, bayramlaşma sonrası vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.
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