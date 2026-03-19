Serik\'te Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

19.03.2026 11:57
Serik'te bayramlaşma programı, Kaymakam Cemal Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı gerçekleşti.

Serik Kaymakamlığında Kaymakam Cemal Şahin'in ev sahipliğinde ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi.

Ramazan ayını en işi şekilde idrar etmeye çalıştıklarını belirten Şahin, "Ramazan ayını kaymakamlık olarak farklı hanelerde toplumumuzun farklı kesimlerine ulaşmak suretiyle mümkün olduğu şekilde değerlendirmeye çalıştık, Bu vesileyle tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını niyaz ediyorumBHalkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Şahin, Ramazan Bayramı dolasıyla trafik ve güvenlik önlemlerinin de alındığını ifade etti.

Bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle bayramda çok sayıda ziyaretçi ağırlayacaklarına işaret eden Şahin, "Bayram dolasıyla gelen ciddi bir kitle var. Özellikle ara tatilinde bu döneme denk gelmesi dolayısıyla bölgemizde yerli turist konusunda bir yoğunluk var. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın bölgemizde en iyi şekilde tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

