Serik\'te sahipsiz hayvanların annesi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde her sabah işe giderken kedi ve kuşları besleyen Havva Çelik Cankaya (40), kendi deyimiyle sahipsiz hayvanların annesi oldu.
Sabahları evinden çıkıp yürüyerek çalıştığı Serik Belediyesi'ne giden Havva Çelik Cankaya, sokakta sahipsiz hayvanlarını mamayla besliyor. Sokakta mama bırakarak ilerlerken etrafını saran kedilere farklı isimlerle seslenen Cankaya, kimini 'kızım', kimini 'annem' diye sevip karnını doyuruyor. Hayvanları çocukluğundan beri sevdiğini ve sahipsiz kedilerin annesi olduğunu anlatan Havva Çelik Cankaya, "Annem, babam sağ olsunlar onlar aşıladı hayvan sevgisini. Çocukluğumdan bu yana hayvanlarla birlikteyim. 2 yıldır her sabah 70'e yakın kediye bakıyorum. Bir kap su bir kap mama ile yola çıkıyorum. Sadece kediler değil, kuşlara da yem veriyorum. Her sabah benim gelmemi dört gözle bekliyorlar. İsimleriyle seslendiğimde koşup yanıma geliyorlar. Hepsine ayrı ayrı isim verdim" dedi. (DHA)
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