Serik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Serik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Serik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
16.07.2026 16:38
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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Serik Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 AVM 398 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen H.Ş. idaresindeki 46 AJS 582 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden N.P. yönetimindeki 26 AFG 231 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı Hakan Şakar, "Kamyonet önümüzde seyrederken son anda frene bastı ve önündeki otomobile çarptı. O da diğer otomobile çarptı. Kazada hafif yaralılar var." dedi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Antalya, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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