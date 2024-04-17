Antalya\'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası kutlaması düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kadriye Mahallesi'ndeki Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlamasına, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Hamza Çimen, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve turizmciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, öğrenciler arasında havlu katlama ve yaprak sarma yarışması, otel çalışanlarının giydiği kıyafetler defilesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya'dan gelen öğrencilerin dans gösterisi ve sonrasında okul öğretmenleri folklor gösterisi yapıldı.
Okula katkılarından dolayı turizmcilere plaketleri Kaymakam Şahin tarafından, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri ise Çimen ve Yazıcı tarafından verildi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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