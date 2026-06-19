Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Hakkında işlem yapılan 6 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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