Serikspor'da Cüneyt Biçer dönemi sona erdi, takımın başına Yusuf Şimşek getirildi

Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Serikspor Futbol AŞ, teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırırken, takımın başına Yusuf Şimşek'i getirdi.

Sezon başında takımın başına getirilen Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktörünü de belirledi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Serikspor yönetimi, Biçer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni hocamıza ve ekibine Serikspor'a hoş geldin der, armamız altında başarılar dileriz." denildi.