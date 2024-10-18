Serin-2 Apartmanı Raportörü Ek Raporunu Sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serin-2 Apartmanı Raportörü Ek Raporunu Sundu

Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı ile ilgili ek bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

18.10.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'na ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında daha önce Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce de yeni bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan raporların ardından savcılık, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden Serin-2 Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Savcılığın talebi üzerine 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 13 sayfalık ek rapor dava dosyasına eklendi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Serin-1 Apartmanı'na ait projelerinin incelenmesi, mevcut proje alanında yerinde gözlem yapılması ve kazı çalışmaları ile temel yapısının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bina tanımlamaları Serin-1 ve Serin-2 veya Serin-A Blok ve Serin-B Blok olarak aynı özelliklere sahip yapı tanımlaması olarak yapılıyor olmasına rağmen 2 farklı projeye sahip olduğu görülmektedir. Yürütülen tüm gayretler doğrultusunda, Serin-1 ve Serin-2 apartmanları arasında ciddi yapı farklılıkları olduğu ile ilgili veriler elde edilmiştir. Serin-1 Apartmanı'nın muhtemelen bu 'yapı farklılıkları' nedeniyle yıkılmadığı görüşünü taşımaktayız. Binaların vaziyet planı ile bina boyutlarında, Serin-1 Apartmanı'nda projelendirilen kolon betonarme perde duvar faktörü ile her 2 bina için projelendirilen kolon kesiti, ebatları ve sayısı faktörü yönüyle farklılıklar tespit edilmiştir. Yürütülen kazı çalışmaları sonucu Serin-2 Apartmanı'na ait bina temelinin projede belirtilen derinlikten daha aşağıya inşa edildiği tespit edilmiştir. Adeta 3 bodrumlu bir yapı söz konusudur. Bodrum yapısının halen ayakta olduğu görülmüştür."

Yapılan kazı noktalarında bina temelinde su alma kaynaklı farklı oturma ve değişimlerin olduğuna dair bulgulara rastlanmadığı aktarılan raporda, altyapı kazı çalışmaları sonucu ulaşılabilen noktalarda bina bodrumunu su basmasıyla ilgili ve altgeçit yapısından kaynaklı olumsuz bir veriye rastlanmadığı bildirildi.

Raporda, "Bu nedenle, binanın toptan göçme şeklinde yıkılması üzerinde zemin özelliklerinin ve bodruma su basmasının etkin bir rolü olmadığı görüşüne varılmıştır. Ayrıca, altgeçit projesi incelendiğinde altgeçidin 'iksa kazıklı' inşa edildiği ve Serin-2 Apartmanı'ndan 17 metre uzakta yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle binanın altgeçit inşaatından etkilenmediği kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Soruşturma, Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serin-2 Apartmanı Raportörü Ek Raporunu Sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:59:25. #1.11#
SON DAKİKA: Serin-2 Apartmanı Raportörü Ek Raporunu Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.