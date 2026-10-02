Sermaye piyasası soruşturmasında 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi

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Sermaye piyasası soruşturmasında 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak ve Burak Sevindik'in de adı bulunuyor.

SERMAYE piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur isimli 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Alper TungaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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