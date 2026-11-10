Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 3'üne tutuklama istendi

Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 3'üne tutuklama istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderildi. Bunlardan 3'ünün tutuklanması istenirken 4'ü hakkında ev hapsi yönünde adli kontrol talebinde bulunuldu.
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 4 kişi "ev hapsi" şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle; Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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