Serpil Oğuz Ayna, Kadın Kolları Başkanlığından İstifa Etti

AK Parti Ladik Kadın Kolları Başkanı Serpil Oğuz Ayna, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ayna, yaptığı açıklamada, 2 yıldır sürdürdüğü AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını belirtti.

Ayna, "Bu kutlu davanın yükünü omuz omuza taşıdığım teşkilatıma, gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulu üyelerime haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Başkan olmasam da hizmet davamıza bir nefer olarak devam edeceğim. Kadın kolları başkanlığı bayrağını devir alacak yol ve dava arkadaşım atanana kadar görevime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.???????