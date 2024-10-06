Şerpur\'da Sel Felaketi: 7 Ölü

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Bangladeş'in Şerpur kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışların devam ettiği Şerpur'da 200'den fazla köy selden etkilendi, 150 binden fazla kişi mahsur kaldı.

Seller nedeniyle Şerpur'da ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge sakinlerine gıda ve su arındırmaya yarayan "tabletler" dağıtıldı.

Yerel yetkililer ile sivil toplum kuruluşları, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.