Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Oyunu Tükendi

Haldun Taner'in başyapıtlarından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu, 27 Mart'ta DasDas'ta gerçekleşecek prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluşacak.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, sadece 10 temsil sahnelenecek oyunun prömiyerinin biletleri tükendi.

Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın ve Taner Rumeli'nin rol aldığı oyun, 28 Mart'ta bir kez daha DasDas'ta sahnelenecek.

Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla ele alan eseri Kadir Çevik yönetti.

Birol Tezcan'ın dramaturg olarak yer aldığı oyunda ışık tasarımına Ersin Yaşar, dekorlara Kadir Çevik ve Ersin Yaşar, koreografiye Pınar Ataer, kostüm tasarımına ise Yelda İşlekel imza attı.