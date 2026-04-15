Sertifika Dolandırıcılığına 17 Gözaltı

15.04.2026 13:36
Aydın merkezli yapılan operasyonda, sertifika vaadiyle dolandırıcılık yapan 17 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sertifika vaadiyle öğrencileri dolandırdıkları öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrencilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
