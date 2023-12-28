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SETA Genel Koordinatörü: Türkiye, liderlik ve iç siyasi istikrarla diğer ülkelerden ayrışıyor - Son Dakika
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SETA Genel Koordinatörü: Türkiye, liderlik ve iç siyasi istikrarla diğer ülkelerden ayrışıyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Liderlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krizlerde üstlendiği rol ve iç siyasi istikrardan elde etmiş olduğu etkinlik, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştırıyor.

SETA Genel Koordinatörü: Türkiye, liderlik ve iç siyasi istikrarla diğer ülkelerden ayrışıyor
28.12.2023 - 14:36,
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Liderlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krizlerde üstlendiği rol ve iç siyasi istikrardan elde etmiş olduğu etkinlik, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştırıyor." dedi.

Vakıf tarafından "SETA Güvenlik Radarı 2024: Türkiye'nin Jeopolitik Görünümü Paneli" düzenlendi.

SETA'nın Ankara'daki ofisinde düzenlenen panelin açılışında konuşan Duran, 2023'te çok sayıda belirsizliğin ortaya çıktığı ve uluslararası sistemin "beklenmedik olaylarla", stratejik değişimlerle yüzleştiğini, 2024'ün bu değişimlerin daha da netleşeceği bir yıl olacağını ifade etti.

Gelecek yıl farklı ülkelerde 4 milyar insanı etkileyecek seçimlerin yapılacağını anlatan Duran, bu seçimlerin ve sonuçlarının dünyada jeopolitik gerilimleri artırabileceğini ve sistemin belirsizliklerini derinleştireceğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Duran, "Taraflardan biri savaşı kazanamıyor ve kaybetmiyor da. Böyle baktığımızda ABD desteğinin Ukrayna'ya devam edip etmeyeceği çok kritik. Desteğin ne ölçüde olacağı buna bağlı olarak çok değerli." diye konuştu.

Duran, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin, jeopolitik realitelere, dünyanın gidişatına uygun tavırlar alınması; rekabete değil, birlikte kazanmaya dayalı bir yaklaşımın benimsenmesiyle sağlıklı işleyebileceğini ifade etti.

" Gazze'de İsrail'in yürüttüğü saldırganlığın Türkiye ve diğer Arap ülkeleriyle olan normalleşme çabalarına olumsuz etkide bulunduğu ortadadır." diyen Duran, buradaki gelişmelerin bambaşka bir Ortadoğu'yu şekillendirebileceğine, bunun da risklere açık olduğuna dikkati çekti.

Duran, ABD'nin Ortadoğu'daki durumu, İran'ın nükleer programı, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri, terörizm gibi konulardaki değerlendirmelerini de paylaştı.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin görüşlerini aktaran Duran, "Liderlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizlerde üstlendiği rol ve iç siyasi istikrardan elde etmiş olduğu etkinlik, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştırıyor. Ekonomileri ve diplomatik çerçeveleriyle bizden daha önde olması gereken ülkelerden daha etkili bir siyaset ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından paneldeki konuşmalara geçildi.

Kaynak: AA
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