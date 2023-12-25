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Seul'de çıkan yangında 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Seul'de çıkan yangında 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Seul\'de çıkan yangında 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
25.12.2023 - 09:45,
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde çok katlı bir binada çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yonhap'ın haberine göre, yerel saatle sabaha karşı Dobong bölgesindeki 23 katlı bir binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kalbi durduğu belirlenen 30'lu yaşlarındaki iki erkek ve 70'li yaşlarındaki bir kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki erkek hastanede hayatını kaybetti, yaşlı kadının tedavisi sürüyor.

Binadaki 28 kişi çeşitli yaralanmalar, duman zehirlenmesi gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, 200 kişi için tahliye emri verildi.

Binadaki 17 dairede hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye yetkilileri, olayın nedeninin soruşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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