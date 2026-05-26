Seul'de Üst Geçit Çöktü: 3 Ölü
Seul'de Üst Geçit Çöktü: 3 Ölü

26.05.2026 13:21
Güney Kore'nin Seul kentindeki üst geçit çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de eski bir üst geçidin yıkım çalışmaları esnasında kısmen çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'de eski bir üst geçit yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöktü.

Kazada 3 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Üst geçidin parçalarının, yakındaki bir demiryolu hattına düşmesi üzerine kentte bazı tren seferleri askıya alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güney Kore, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Seul, Kaza, Son Dakika

