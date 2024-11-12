Seven&i Holdings, İsrail'deki Mağazalarını Kapattı

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Japon perakendeci Seven&i Holdings firması, İsrail'deki mağazalarının tamamını kapattığını bildirdi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre "7-Eleven" zincir mağazalar sahibi Seven&i firması İsrail'deki 8 mağazasının hepsini kapattı.

İsrail'den çekilme kararının " Orta Doğu'daki gerginliklerin, işletmeyi sürdürme risklerini artırması nedeniyle" alındığı vurgulandı.

Firmanın Japon uyruklu tüm çalışanlarının halihazırda İsrail'i terk ettiği kaydedildi.

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank'ın verilerine göre firma, Ekim 2023 sonrası İsrail'den çekilme kararı alan ilk Japon firması oldu.

İsrail'de mağaza işleten "tek büyük Japon market zinciri" olan Seven&i, İsrail'deki ilk "7-Eleven" mağazasını Ocak 2023'te Tel Aviv'de açmıştı.

Japon firma, o dönem, mağaza zincirini 5-6 yıl marjında İsrail geneline genişlemeyi planladığını duyurmuştu.

İsrail'de 92 Japon firma faal

Teikoku Databank'a göre Ekim 2023 itibarıyla yüzde 40'ı üretim sektörü olmak üzere 92 Japon firması İsrail'de faaliyetlerini sürdürüyordu.

Japon basınında, Orta Doğu'daki durum sebebiyle İsrail'de faal olan Uzak Doğu menşeli firmaların küçülmeye veya ülkeden çekilmeye gidebileceği kaydediliyor.