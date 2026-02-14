Sevgililer Günü'nde Acil Çağrıya Pasta İsteyen Kişiye Cezası

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pasta isteyen kişiye, hattı gereksiz meşgul ettiği gerekçesiyle 1882 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, sevgilisiyle çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutluluğa merkezin de ortak olmasını istedi. Operatörün "Nasıl yardımcı olabilirim?" sorusuna, "Bir pasta getirir misiniz?" karşılığını veren kişinin acil durumunun olmadığı anlaşılınca çağrı sonlandırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, hattın yalnızca sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati durumlar için kullanılması gerektiğini hatırlatarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğini kaydetti.

Yetkililer, acil çağrı hattını gereksiz meşgul eden kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 1882 lira para cezası kesildiğini bildirdi.