Sevgililer Günü Yoğunluğu Çiçekçileri Sardı

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İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde en çok kırmızı gül rağbet görüyor.

Kentte köşe başlarındaki seyyar satıcılarla çiçekçi dükkanları yılın en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Kırmızı güller, çiftlerin en çok tercih ettiği çiçekler arasında yer alıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Fatih'teki çiçekçi Ali Metin, belirli özel günlerde çiçekçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bugünün de en yoğun gün olduğunu belirten Metin, "Bugün siparişler var bir yandan, koşturmaca içindeyiz. Gece saat 4'e kadar çalıştık. Sabah 2, 3 saat uykudan sonra tekrar geldik." dedi.

Metin, şu anda çiçek satışlarında yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, "Akşama doğru çok daha yoğun olacak. Sipariş verenler, kırmızı gülü tercih ediyor. Kırmızı gül favoridir Sevgililer Günü için. Aynı zamanda laleler, orkideler satılıyor. Bugün yaşanan yoğunluktan memnunuz, talep çok. İstanbul'da 200 bin gül talebi varsa, bugün belki 2 milyon var. Mal yetişmyor." ifadelerini kullandı.

"Gül fiyatları 100-150 lira arasında"

Taksim Meydanı'nda çiçekçilik yapan Emir Ceylan ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde insanların sevdiklerinden çiçek beklediğini kaydetti.

Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun artmasını beklediklerini belirten Ceylan, "Bu sene gülleri 100-150 lira arasında satıyoruz. Ondan önceki sene 70 liraydı. Sevgililer Günü'nde rağbet olduğu için çiçek piyasası biraz yükseldi. İnsanlar bir önceki senelerde daha çok çiçek alırken, şimdi tek gülle yetinebiliyor. Herkesi bugün çiçek almaya bekleriz. Taksim Meydanı'na çiçek almaya gelin." diye konuştu.