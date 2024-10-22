Sevimli Kirpi Hortumdan Su İçti

Hortumdan kana kana su içen kirpinin sevimli halleri gülümsetti
ELAZIĞ - Elazığ'da su ihtiyacını gidermek için bahçede bulunan sulama hortumundan su içen kirpinin sevimli halleri yürekleri ısıttı.
Elazığ'da bir bahçede bulunan kirpi su ihtiyacını gidermek için bahçenin sulama hortumundan çıkan suyu içmeye başladı. O anları bahçe sahibi ise cep telefonu ile kaydetti. Sevimli halleri ile gülümseten kirpi, su içtikten sonra gözden kayboldu.
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