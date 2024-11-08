Şevkin'den Kurum'a İliç Tepkisi - Son Dakika
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Şevkin'den Kurum'a İliç Tepkisi

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CHP'li Şevkin, Bakan Kurum'u İliç faciasında hesap vermemekle eleştirdi, istifa çağrısı yaptı.

08.11.2024 16:22
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(TBMM)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM İliç Komisyonu'na bilgi vermesine tepki gösterdi. Şevkin, "İliç'te birinci derecede asli kusurlusunuz ve bir gün gelip komisyona konuşmadınız. Modern bir ülkede böyle bir bakan istifa eder. 9 insan öldü. Bir gün bile gelip hesap vermediniz" dedi. Bakan Kurum ise "Hazmedemiyorsunuz" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Bakan Kurum'a 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Maden ocağında liç yığının kayması nedeniyle toprak altında kalan 9 işçinin ölümünü hatırlattı.

Kurum'un TBMM İliç Araştırma Komisyonu'na katılmamasını eleştiren Şevkin, "İliç'te birinci derecede asli kusurlusunuz ve bir gün gelip komisyona konuşmadınız. Bir gün komisyona konuşmadınız. Siz üstelik bakan olarak ödüllendirildiniz. Modern bir ülkede böyle bir bakan istifa eder" dedi.

Kurum:  "Hazmademiyorsunuz"

Kurum'un "Hazmademiyorsunuz" şeklindeki yanıtına tepki gösteren Şevkin, "Neyi hazmedeceğiz? 9 insan öldü, 9 insan öldü. Bir gün bile gelip hesap vermediniz" dedi.

Şevkin: "Modern bir ülkede istifa etmeniz gerekiyor, siz ödüllendirildiniz"

Murat Kurum'un "Aziz millet için bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" ifadesi üzerine Şevkin, "Ne hizmeti yaptınız. Ormanlar katlediliyor, madenlerde her yerleri talan ediyorsunuz. Fay yasasını mı çıkardınız, insanlar depremlerde ölüyor. Neyi düzenlediniz? Bir kelime İliç'ten bahsedilmedi. Rahmetle dahi anmadınız ya… Modern bir ülkede istifa etmeniz gerekiyor, siz ödüllendirildiniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şevkin'den Kurum'a İliç Tepkisi - Son Dakika

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