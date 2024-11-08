(TBMM)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM İliç Komisyonu'na bilgi vermesine tepki gösterdi. Şevkin, "İliç'te birinci derecede asli kusurlusunuz ve bir gün gelip komisyona konuşmadınız. Modern bir ülkede böyle bir bakan istifa eder. 9 insan öldü. Bir gün bile gelip hesap vermediniz" dedi. Bakan Kurum ise "Hazmedemiyorsunuz" ifadesini kullandı.
Kurum: "Hazmademiyorsunuz"
Kurum'un "Hazmademiyorsunuz" şeklindeki yanıtına tepki gösteren Şevkin, "Neyi hazmedeceğiz? 9 insan öldü, 9 insan öldü. Bir gün bile gelip hesap vermediniz" dedi.
Şevkin: "Modern bir ülkede istifa etmeniz gerekiyor, siz ödüllendirildiniz"
Murat Kurum'un "Aziz millet için bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" ifadesi üzerine Şevkin, "Ne hizmeti yaptınız. Ormanlar katlediliyor, madenlerde her yerleri talan ediyorsunuz. Fay yasasını mı çıkardınız, insanlar depremlerde ölüyor. Neyi düzenlediniz? Bir kelime İliç'ten bahsedilmedi. Rahmetle dahi anmadınız ya… Modern bir ülkede istifa etmeniz gerekiyor, siz ödüllendirildiniz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Şevkin'den Kurum'a İliç Tepkisi - Son Dakika
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