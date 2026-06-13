Sevlievo'da 10. Türkçe Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sevlievo'da 10. Türkçe Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sevlievo\'da 10. Türkçe Çalıştayı Gerçekleştirildi
13.06.2026 23:06
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Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde sivil toplum ve kültürel miras temasıyla çalıştay düzenlendi.

Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkçe Çalıştayı, "Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki" temasıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve Bulgaristan, Batı Trakya ile Türkiye'den çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Küçük, Bulgaristan Türklerinin Balkanlar'daki kültürel mirasının korunmasının önemine değinerek, "Bugün bizlere düşen görev bu kültürel mirası korumak, araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Manav da burada yaptığı konuşmada, Türkçenin farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplumlarını birbirine bağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Türkçenin yalnızca günlük yaşamı zenginleştiren bir unsur olmadığını belirten Manav, "Türkçemiz hepimizi birbirimize bağlayan, bizleri yaşadığımız farklı ve uzak coğrafyalarda birbirimize yakınlaştıran, sadece günlük yaşayışımıza getirdiği zenginlikle sınırlı kalmayan, bulunduğumuz ülkelerle Türkiye'miz arasında ekonomik ilişkiler ve karşılıklı refahın arttırılmasında büyük rol oynayan en değerli hazinemizdir." dedi.

Manav, yerel makamlarla sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin Türkçe ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Bu işbirliğinin uzun yıllardır devam ettiğini görmek ve bu çabaların bir parçası olmak bizler için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu yılki çalıştayın temasının dayanışma ve işbirliğini öne çıkarması da ayrıca değerli ve anlamlıdır." ifadelerini kullandı.???????

Türkçenin yalnızca bilimsel bir konu olarak ele alınmamasının önem taşıdığını belirten Manav, "Türkçemizin yaşatılmasının kültürel, dini ve sosyolojik boyutlarının da dikkate alınmış olması, çalıştay hazırlıklarının ne kadar titizlikle yürütüldüğünü göstermektedir. Farklı alanlarda çalışan kişilere söz hakkı verilmesi de bu yaklaşımın önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Çalıştayda, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar ele alınırken, Türkçenin korunması, kültürel kimliğin gelecek nesillere aktarılması, dernekler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlerin sivil toplum çalışmalarına daha aktif katılımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Katılımcılar, Balkan ülkelerindeki Türk toplumlarının ortak sorunlarına karşı daha güçlü dayanışma mekanizmaları oluşturulması, kültürel ve eğitim alanındaki işbirliğinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi ve dijital imkanların kültürel mirasın yaşatılmasında daha etkin kullanılması çağrısında bulundu.

Etkinlikte, halk kültürünün korunması, göçün kültürel yapıya etkileri, kadınların kültürel aktarımdaki rolü, dini ve kültürel kurumlar arasındaki işbirliği ile genç kuşakların ana dil ve kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sevlievo'da 10. Türkçe Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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