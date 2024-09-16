Şevval ve Yusuf'tan Gençlik Söyleşisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katılacak.
Milli atıcıların konuk olacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organize ettiği söyleşi Gölbaşı Gençlik Merkezi'nde yarın saat 15.00'te başlayacak.
Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, programda gençlerle Paris 2024'te elde ettikleri başarı ve spora ilişkin görüşlerini paylaşacak.
Bu arada Tarhan ile Dikeç'in grafitisi gençlik merkezi duvarına yapılacak.
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