Şeybani: İsrail'in Saldırıları Suriye'nin İstikrarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şeybani: İsrail'in Saldırıları Suriye'nin İstikrarını Tehdit Ediyor

14.02.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ülke istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün Münih'te bir araya geldiğini anımsatan Şeybani, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Şeybani, Esed rejimin devrilmesinin ardından Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ve ülkedeki hiçbir azınlığı düşman olarak görmediklerini ifade etti.

İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, "8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlendi, güney Suriye'den yeni topraklar işgal edildi, tutuklamalar yapıldı ve 500'ün üzerinde kara harekatı gerçekleştirildi." dedi.

Suriye'nin, İsrail'e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, "Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail'in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Şeybani, "Müzakereler, İsrail'in 8 Aralık'tan sonra girdiği bölgelerden çekilmesi, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi durdurması ve hava sahasını ihlal etmeyi bırakmasıyla sonuçlanmalı." şeklinde konuştu.

Bakan Şeybani, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeybani: İsrail'in Saldırıları Suriye'nin İstikrarını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım
Yunus Akgün durdurulamıyor Yunus Akgün durdurulamıyor
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 21:45:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Şeybani: İsrail'in Saldırıları Suriye'nin İstikrarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.