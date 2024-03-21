Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Bayram Önder Akdenizli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin daveti üzerine evlerine giderek sahur yaptı. Akdenizli, öğrencilere menemen yaparken kendi öğrencilik yıllarından anılarını da paylaştı. Öğrenciler ise ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

21.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Bayram Önder Akdenizli, ilçedeki üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, Akdenizli'yi sahur için evlerine davet etti.

Öğrenci evine konuk olan Akdenizli, bir süre sohbet ettiği öğrencilere menemen yaptı. Sahuru öğrencilerle yapan Akdenizli, zaman zaman kendi öğrencilik yıllarından anılarını anlattı.

Kendisini sahur sofrasına davet eden gençlere teşekkür eden Akdenizli, "Sahurun bereketini, gönül sofrasının güzelliğini ilçemizde öğrenim gören üniversiteli kardeşlerimizin davetiyle birleştirdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ise Akdenizli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TBB'den Finansal Güvenlik İçin Öneriler
    12:20 TBB'den Finansal Güvenlik İçin Öneriler

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık mağduru olunmaması için kullanıcılara finansal güvenliği artıracak davranış önerileri sunan bir infografik çalışması yayımladı. Çalışmada, kullanıcıların dolandırıcılık vakalarından korunmak için SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara tıklamamaları, bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, güvenli olmayan mobil uygulamaların yüklenmemesi ve banka hesap özetlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.

  • Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem
    12:20 Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem

    Merkez üssü Çankırı'nın Bayramören ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

  • Küresel İklim Değişikliği Arıların Kış Uykusunu Etkiliyor
    12:19 Küresel İklim Değişikliği Arıların Kış Uykusunu Etkiliyor

    Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış aylarının ılık geçmesi arıların kış uykusuna yatmamasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların kış salkımı oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak son yıllarda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arılar kış salkımı oluşturamıyor, çalışmaya devam ediyor ve koloni kayıpları yaşanıyor. Bu durum arıcılık sektöründe rotaların değişmesine ve arıların daha yüksek noktalara taşınmasına neden olacak.

  • İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
    12:19 İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, flama taşıdığı, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

  • MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
    12:18 MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi
    12:18 Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.

  • Aksaray'da Kamyonetin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
    12:17 Aksaray'da Kamyonetin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

    Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Tokat'ta jandarma down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü
    12:16 Tokat'ta jandarma down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma personeli, çocuklarla bir araya gelerek onlara kumaş boyama etkinliği ve jandarma araçları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Erzak Tespit Köpeği ve Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü.

  • Tekirdağ Saray'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı
    12:16 Tekirdağ Saray'da kaza: 5 ölü, 10 yaralı

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.

  • Bursa'da Kar Payı Vaadiyle Kuyumcudan Altın ve Nakit Para Alan Şüpheliler Yakalandı
    12:16 Bursa'da Kar Payı Vaadiyle Kuyumcudan Altın ve Nakit Para Alan Şüpheliler Yakalandı

    Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.


11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:20:04. #1.11#
SON DAKİKA: Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, üniversite öğrencilerinin evinde sahur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement