Seydikemer Yangınında Kahraman Dozer Operatörü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden kahramanlara teşekkür edildi.

Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle 45 hasta, Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yangında, 55 yapı da zarar gördü. Saat 12.00 sıralarında geçici olarak trafiğe kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu, saat 23.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Orman yangınına müdahale eden orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet, önceki gün alevlerin arasında kaldı. Her 2 araçta hasar meydana gelirken, personel son anda araçlardan inip güvenli bölgeye ulaştı. Seydikemer'de orman yangınında zarar gören alan dronla görüntülendi. Seydikemer'de ilk belirlemelere göre orman ve tarım alanı olmak üzere 5 bin hektardan fazla olanın zarar gördü.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Yangın bölgesinde görev yapan Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Musa Kaplan, etrafındakilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmeyip dozeriyle alevlerin önüne set çekti. Sıcaklığın ve dumanın en yoğun olduğu noktada aracını alevlere siper eden Kaplan, yangının evlere sıçramasını engellemede kritik bir rol oynadı. Öte yandan, alevlerle mücadeleyi sürdüren Kaplan'ın, hortum taşıyan gençlere de omuz verip sahadaki dayanışmanın simgesi olduğu belirtildi. Kaplan ve beraberindeki ekiplerin, yangının kontrol altına alınmasında büyük pay sahibi olduğu vurgulandı. Muğla Valiliği'nin sanal medya hesabında yapılan paylaşımda, 'Yangın kontrol altına alındı' cümlesinin ardında, yüzlerce kahramanın destansı mücadelesinin olduğu da ifade edildi. Açıklamada, Musa Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlara ve destek veren gönüllülere teşekkür edildi.