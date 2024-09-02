Seydişehir 3. Bisiklet Festivali Başarıyla Tamamlandı

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Seydişehir Belediyesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (SEBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen Seydişehir 3. Bisiklet Festivali sona erdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Kuğulu Park Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin farklı illerinden 150 bisikletseler katıldı.

Bisikletseverler üç gün süren etkinlikte Seydişehir'de toplam 149 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi.

İlk etabı 47 kilometre, ikinci etabı 49 kilometre olan parkurun tamamlanmasının ardından Kuğulu Parkta geceyi geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı.

Turun üçüncü etabında ise bisikletseverler 52 kilometrelik, Gökçehüyük Göleti, Taraşçı 1 Göleti, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Lavanta Bahçesi, Adile Baysal Kültür ve Sanat evi, Arasta Çarşısı, Seyyid Harun Veli Cami ve Kuğulu güzergahında pedal çevirdi.

Festivaller vasıtasıyla ilçe tanıtımına katkı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bu tür organizasyonlar şehrin tanıtımına, turizmine de büyük katkı sağlıyor. 24 farklı şehirden 150 bisikletsever ile gerçekleştirdiğimiz festival tamamlandı. Toplamda 148 kilometrelik parkurda pedal çevirdiniz." dedi.???????