Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde av tüfeği imalatı yapacak firmayla protokol imzaladı.
Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, OSB Bölgesi'nde 5 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulacak fabrikada ihracata yönelik yivsiz av tüfeği imalatı gerçekleştirileceğini belirtti.
Firmanın 35 milyonluk yatırımın ardından tesiste 35 personel istihdam edeceğini aktaran Ustaoğlu, "Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu tesisimizde hazırlanan ürünler yurt dışına ihraç edilecek."ifadesini kullandı. ???????
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Av Tüfeği İmalatına Protokol - Son Dakika
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