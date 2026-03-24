Seydişehir'de Bağ Evinde Yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Anabağlar Mahallesi'ndeki bağ evinde sobanın alev alması sonucu yangın çıktı.

Evde bulunanlar alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Bağ evi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Evde bulunanlardan Muhammed Sait Kömürcü'nün yangını söndürmek için müdahale ettiği sırada ellerinde yanıklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.