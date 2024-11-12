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Seydişehir'de Bina Çökmesi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın mutfak kısmı çöktü, anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

12.11.2024 03:51
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı binanın zemin katındaki evde anne Ayşe T. ve 2 çocuğu odada otururken, mutfakta çökme meydana geldi. Anne ve 2 çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edilip, mühürlendi.

Olay, saat 00.10 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153535 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Ayşe T., 2 çocuğuyla birlikte odada oturduğu sırada gürültü ve ardından sarsıntı meydana geldi. Evi kontrol eden Ayşe T., mutfağın tabanın bir kısmının bodrum katına çöktüğünü gördü. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe T. ve çocukları ile diğer katlarda oturanlar binayı tahliye etti. Anne ve 2 çocuğu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yetkililer, teknik inceleme yapılacağını ve sonuçlanıncaya kadar oturulmasının riskli olacağını belirterek, binayı mühürledi.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Seydişehir\'de Bina Çökmesi
Kaynak: DHA

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