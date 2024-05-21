Seydişehir'de çiçek saksını mesken tutan yılan itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de çiçek saksını mesken tutan yılan itfaiye tarafından kurtarıldı

Seydişehir\'de çiçek saksını mesken tutan yılan itfaiye tarafından kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren zehirsiz bir tür olan Hazer yılanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yılan, ormanlık alana bırakılarak doğal ortamına geri döndürüldü.

21.05.2024 14:11
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan çiçek saksının içine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Seydişehir Antalya çevre yolu üzerinde marangozlar kavşağı civarında bulunan bir kafeteryanın önünde bulunan çiçek saksının içine giren zehirsiz bir tür olarak bilinen Hazer yılanını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel yakalama aparatlarıyla yılanı bulunduğu saksının içinden çıkardıktan sonra ormanlık alana götürerek yeniden doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de çiçek saksını mesken tutan yılan itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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