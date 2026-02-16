Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
İlçede kolunda ve sırtında ağrı sıkıntısı yaşayan Yaşar Harmancı (80) evinde rahatsızlandı.
Yakınlarının haber verdiği 112 sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Harmancı Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Harmancı, Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?