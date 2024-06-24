Seydişehir'de Mide Bulantısı ve Kusma Şikayetleriyle Hastanelere Başvuranların Tedavisi Sürüyor - Son Dakika
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Seydişehir'de Mide Bulantısı ve Kusma Şikayetleriyle Hastanelere Başvuranların Tedavisi Sürüyor

Seydişehir\'de Mide Bulantısı ve Kusma Şikayetleriyle Hastanelere Başvuranların Tedavisi Sürüyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuranlardan 12'sinin tedavisi sürüyor. Dün öğle saatlerinden itibaren karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti bulunan çok sayıda kişi Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Çoğunluğuna ilaç tedavisi uygulanan hastalardan 12'sinin, hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan incelenmek üzere ilçenin içme suyundan numune alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 'İlçe merkezine su sağlayan 2 su deposu bulunmaktadır. Bu depolar belirli aralıklarla periyodik olarak temizlenmekte ve şebekeye verilen su, depolarda klorlanmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak numune alınarak her ay KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün Akrediteli Merkez Laboratuvarlarında analizi yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan analiz sonuçlarında şebeke suyunda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Buna ek olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından da şebeke suyunun denetim ve kontrolü düzenli olarak takip edilmektedir. Son alınan numune sonuçları da Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılacaktır.'

24.06.2024 16:09
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuranlardan 12'sinin tedavisi sürüyor.

Dün öğle saatlerinden itibaren karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti bulunan çok sayıda kişi Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Çoğunluğuna ilaç tedavisi uygulanan hastalardan 12'sinin, hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan incelenmek üzere ilçenin içme suyundan numune alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlçe merkezine su sağlayan 2 su deposu bulunmaktadır. Bu depolar belirli aralıklarla periyodik olarak temizlenmekte ve şebekeye verilen su, depolarda klorlanmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak numune alınarak her ay KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün Akrediteli Merkez Laboratuvarlarında analizi yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan analiz sonuçlarında şebeke suyunda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Buna ek olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından da şebeke suyunun denetim ve kontrolü düzenli olarak takip edilmektedir. Son alınan numune sonuçları da Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Mide Bulantısı ve Kusma Şikayetleriyle Hastanelere Başvuranların Tedavisi Sürüyor - Son Dakika

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