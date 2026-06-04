Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın, 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Sahte Altın Operasyonu - Son Dakika
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