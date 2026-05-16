Konya'nın Seydişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kumluca Mahallesi'nde Mehmet Arıcı'ya ait samanlıkta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede çatıya sıçrayan alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında 200 balya saman ve 35 çuval yem zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?