Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.N. idaresindeki 42 FM 214 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu İncesu köprüsü alt geçidinde henüz bilinemeyen nedenle takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan K.E.E, F.Y.K, E.N.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Takla Atan Otomobilin Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?