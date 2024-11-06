Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Zehra D, idaresindeki 06 MCB 48 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde, yol kenarındaki direğe çarptı.
Hüseyin Y'nin kullandığı 34 MBT 864 plakalı motosiklet ise Seydişehir - Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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