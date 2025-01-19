Konya'nın Seydişehir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
G.Y idaresindeki 68 EE 858 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Mahallesi'nde, H.Ş yönetimindeki 42 AYV 534 plakalı cip ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan F.Y, Y.Ş, Ü.Ş. ve S.Ş. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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