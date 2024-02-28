Seydişehir'de trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı

Seydişehir\'de trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. H.D. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

28.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

H.D. idaresindeki 42 ZK 163 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Seydişehir'de trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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