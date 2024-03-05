Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam semineri düzenlendi

AK Parti Milletvekili Ovacık ilçesine yapılan yatırımları savundu

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yapılan yatırımların yetersiz olduğu yönündeki söylemleri eleştirdi. Şahin, ilçede yapılan spor kompleksi, halı saha, kültür merkezi ve Hatipoğlu Barajı gibi projeleri hatırlatarak, eleştirilerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Şahin, Ovacık'a yapılan çalışmaların eleştirilebileceğini ancak hiçbir şey yapılmadığı iddiasının insanların aklıyla alay etmek olduğunu ifade etti.