Seydişehir Kızılay Şubesi Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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Seydişehir Kızılay Şubesi Kongresi Yapıldı

Mehmet Karyağdı, Seydişehir Kızılay Şube Başkanı seçildi; yeni yönetim belirlendi.

03.02.2025 15:50
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Seydişehir Kızılay Şubesi Olağan Kongresini yapıldı.

Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda Divan Başkanlığı'nı Mustafa Taşdöğen'in yaptığı kongreye Kızılay Konya İl Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Yavuz, üyeler ve yönetim kurul üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, hesap raporları okundu. 2027 yılına kadarki tahmini bütçeleri oylamaya sunuldu.

Tek listenin katıldığı seçimde Mehmet Karyağdı, üyelerin oyunu alarak Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığına seçildi.

Yönetim kuruluna ise Mehmet Karyağdı, Tayfun Koyuncu, Memiş Çakıllı, Medine Pehlivan, Bülent Ulutaş, Ömer Çelik, Emrullah Avcu, Denetim Kurulu üyeliğine ise Abdullah Arabacı seçildi.

Karyağdı, Kızılay Seydişehir Şubesinde emeği geçen eski başkanlar ve tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu hizmet yarışında çıtayı üst noktalara çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizden, ihtiyaç sahiplerinin hakkını her şeyin üstünde tutacağımızdan, yardımları doğru adreslere ve doğru yerlere iletme konusunda azami hassasiyet göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu görevin sorumluluğunun ve kutsallığının farkında olduğumuzu bu konuda üyelerimiz ve Seydişehir halkımızdan maddi, manevi yardımlarını ve dualarını eksik etmemelerini rica ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir Kızılay Şubesi Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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