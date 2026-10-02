Seydişehir Narkotik, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı

Seydişehir Narkotik, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasi bulunan şahıs yalakandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, narkotik suçları ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasi bulunan F.D'yi yakaladı.
Şüpheli F.D, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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