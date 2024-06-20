Seyfe Gölü Kuş Cenneti çöle döndü - Son Dakika
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Seyfe Gölü Kuş Cenneti çöle döndü

Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, bir zamanlar turnalar ve flamingoların görsel şölenine sahne olan bir yerdi. Ancak göl tamamen kuruyarak çöle dönüştü. Göl, artık ziyaretçilere çöl manzarası sunuyor ve eski güzelliklerini aratır hale geldi. Piknikçiler tarafından bırakılan çöpler de gölün durumunu daha da kötüleştirmektedir. Göle gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık ve üzüntü yaşamaktadır.

20.06.2024 11:24
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Seyfe Gölü Kuş Cenneti çöle döndü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yer alan ve bir zamanlar turnalar ve Flamingoların görsel şölenine sahne olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, tamamen kuruyarak çöle dönüştü.

Geçmişte birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu göl; artık ziyaretçilerine kuşları izlemek yerine çöl manzarası sunuyor. Bir dönemin göz kamaştıran kuş cenneti; ziyaretçi akınına uğrasa da piknikçiler tarafından bırakılan çöplerle eski güzelliklerini aratır hale geldi. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında göç eden turnalar ve flamingoların varlığıyla göz kamaştıran göl, susuz haliyle görenleri üzdü.

Göle gelen Murat Mustafa Kaya; Seyfe Gölünü izlemeye geldiğini ve internette yayınlanan fotoğrafların gördüğü manzaranın aksi olduğunu söylerken; Şükrü Koç ise gördüğü manzara karşısında şok geçirdiğini ve su olmadığını belirtti.

Fadime Koç da; "Seyfe Gölüne ailemle gezintiye geldim. Ne kuş nede su var" dedi.

Habere arşiv görüntü eklenmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Seyfe Gölü Kuş Cenneti çöle döndü - Son Dakika

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