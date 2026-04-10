Seyfettin Ünal: Hem Dalgıç Polis Hem Profesyonel Hakem

10.04.2026 13:41
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde dalgıç polis olarak görev yapan Seyfettin Ünal, 22 yıldır profesyonel liglerde futbol hakemliği yapıyor ve iki mesleği bir arada yürütüyor.

Profesyonel yan hakem Seyfettin Ünal, aynı zamanda dalgıç polis olarak görev alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde çalışan 46 yaşındaki Ünal, 20 yılı aşkın polislik kariyerinde su altındaki suçlarla mücadele ediyor ve afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Ünal, 22 yıldır futbol hakemliği yapıyor ve Süper Lig ile 1. Lig dahil olmak üzere 250'den fazla profesyonel maçta görev aldı. Toplamda 650 müsabakayı yönettiğini belirten Ünal, her iki mesleğin de disiplin, emek ve fiziksel performans gerektirdiğini vurguluyor. Polislikte günün her saati aktif olmanın zorluklarına değinirken, hakemlikte binlerce insanın gözü önünde karar vermenin baskısına dikkat çekiyor.

Haftanın 6 günü antrenman yaparak kendini hazır tutan Ünal, iki mesleğin de insan odaklı olduğunu ve eğitimlerle olumsuz durumlardan korunmaya çalıştığını ifade ediyor. Maç öncesi hazırlıklarını detaylı şekilde anlatan Ünal, sevdiği işi yaptığı için en üst liglerde kariyerini sürdürmek istediğini söylüyor ve Howard Webb ile Bünyamin Gezer'i örnek aldığını belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
