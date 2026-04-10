Seyfettin Ünal: Hem Dalgıç Polis Hem Profesyonel Hakem

Profesyonel yan hakem Seyfettin Ünal, aynı zamanda dalgıç polis olarak görev alıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde çalışan 46 yaşındaki Ünal, 20 yılı aşkın polislik kariyerinde su altındaki suçlarla mücadele ediyor ve afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Ünal, 22 yıldır futbol hakemliği yapıyor ve Süper Lig ile 1. Lig dahil olmak üzere 250'den fazla profesyonel maçta görev aldı. Toplamda 650 müsabakayı yönettiğini belirten Ünal, her iki mesleğin de disiplin, emek ve fiziksel performans gerektirdiğini vurguluyor. Polislikte günün her saati aktif olmanın zorluklarına değinirken, hakemlikte binlerce insanın gözü önünde karar vermenin baskısına dikkat çekiyor.

Haftanın 6 günü antrenman yaparak kendini hazır tutan Ünal, iki mesleğin de insan odaklı olduğunu ve eğitimlerle olumsuz durumlardan korunmaya çalıştığını ifade ediyor. Maç öncesi hazırlıklarını detaylı şekilde anlatan Ünal, sevdiği işi yaptığı için en üst liglerde kariyerini sürdürmek istediğini söylüyor ve Howard Webb ile Bünyamin Gezer'i örnek aldığını belirtiyor.