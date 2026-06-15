Seyfo'nun 111. Yıldönümü - Son Dakika
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Seyfo'nun 111. Yıldönümü

15.06.2026 14:40
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DEM Parti liderleri, Süryani halkının 1915'teki acılarını anarak hakikatle yüzleşme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Seyfo" olarak adlandırılan Haziran 1915'te Süryani halkının yaşadığı olaylara ilişkin bir açıklama yaparak, olaylarda yaşamını yitirenleri saygıya andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyfo'nun 111. yıl dönümünde Süryani halkının yüzyılı aşan acısını paylaşıyor; katledilen canları saygıyla anıyorum. Bir halkın hafızası inkarla silinemez. Ortak ve onurlu bir gelecek, ancak hakikatle yüzleşerek kurulabilir. Seyfo ile yüzleşilsin" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yaptığı açıklamada, "111 yıl önce gerçekleşen Seyfo, Süryani halkının hafızasında derin izler bırakan bir sürgün ve katliamdı. Süryani halkının hakikatle yüzleşme, adalet ve tarihsel sorumluluğun kabulü talepleri güncelliğini koruyor. Süryani halkının adalet ve yüzleşme talebini sahipleniyor, Seyfo'da yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyfo'nun 111. Yıldönümü - Son Dakika

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